Ця темінь і фейки надовго - Укренерго про дефіцит в енергосистемі і чутки про нього

Дефіцит в енергосистемі України залишатиметься упродовж всієї зими.

Про це заявив голова Укренерго Володимир Кудрицький.

В розмові з «Інтерфакс-Україна» він повідомив, що наразі триває поступове відновлення генеруючих потужностей в енергосистемі, й електростанції поступово відновлюють роботу.

Думаю, що за декілька днів ми досягнемо межі, коли можна буде чітко дотримуватися планових графіків відключень по областях, які вводить обленерго, — підсумував Кудрицький.

Майже 50% критичної електроенергетичної інфраструктури України було «значно пошкоджено», а деякі елементи «повністю зруйновані». Про це в інтервʼю CNN розповів віцепремʼєр — міністр інфраструктури та регіонального розвитку Олександр Кубраков. Він додав, що Україна використовувала «великі мішки з піском», щоб захищати свої обʼєкти.

Голова «Укренерго» Кудрицький розповів також, що фейки про експорт української електроенергії розганяє росія. На його думку, фейкова інформація про експорт української електроенергії після 11 жовтня розганяється в інформпросторі з подачі РФ, щоб відвернути увагу від того, що саме країна-агресор є причиною дефіциту електроенергії в Україні.

Україна не експортує електроенергію з 11 жовтня. Крапка. Коли розганяються ці фейки, ми вважаємо, що це російське ІПСО. Ці наративи покликані відвернути увагу від одного простого факту: ми зараз маємо обмеження електроспоживання по всій країні не тому, що хтось то її експортує, не тому, що хтось повільно ремонтує, а тому, що у нас практично щотижня відбувається масована ракетна атака рф на українську енергосистему, — наголосив Кудрицький.

Він закликав не плутати комерційний експорт із технічними перетоками електроенергії, що виникають між об'єднаними енергосистемами.

Коли енергосистеми з'єднані між собою, як українська, молдавська, румунська, угорська, словацька та польська, існують так звані технічні перетоки. Як правило, вони дуже невеликі, десятки МВт, але сальдо завжди близько до нуля, — пояснив голова «Укренерго».

Кудрицький уточнив, що бувають ще кільцеві перетоки, обсяги яких можуть бути більшими.