В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210637-vidkluchennya-elektroenergiyi-obsyagom-do-troh-cherg-zastosovuvatymut-3-grudnya-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні в усіх регіонах завтра, 3 грудня, застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — зазначають у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 2 грудня, російські безпілотники знову масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України.