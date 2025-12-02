Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:

Відключення електроенергії обсягом до трьох черг застосовуватимуть 3 грудня — Укренерго

2 гру 2025, 18:24
999

В Україні в усіх регіонах завтра, 3 грудня, застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — зазначають у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 2 грудня, російські безпілотники знову масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів