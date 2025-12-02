Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні продовжуються відключення електроенергії, фото:
Відключення електроенергії обсягом до трьох черг застосовуватимуть 3 грудня — Укренерго
В Україні в усіх регіонах завтра, 3 грудня, застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — зазначають у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 2 грудня, російські безпілотники знову масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України.