Ракурсhttps://racurs.ua/
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:
Отключения электроэнергии объемом до трех очередей будут применяться 3 декабря — Укрэнергоhttps://racurs.ua/n210637-otklucheniya-elektroenergii-obemom-do-treh-ocheredey-budut-primenyatsya-3-dekabrya-ukrenergo.htmlРакурс
В Україні в усіх регіонах завтра, 3 грудня, застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії.
Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба «Укренерго».
Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — зазначають у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».
Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 2 грудня, російські безпілотники знову масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України.