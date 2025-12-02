Новости
В Украине продолжаются отключения электроэнергии, фото:

Отключения электроэнергии объемом до трех очередей будут применяться 3 декабря — Укрэнерго

2 дек 2025, 18:24
999

В Україні в усіх регіонах завтра, 3 грудня, застосовуватимуть графіки обмеження споживання електроенергії.

Про це сьогодні, 2 грудня, повідомила прес-служба «Укренерго».

Причина запровадження обмежень — наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб'єкти, — зазначають у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 3 черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують в «Укренерго».

Нагадаємо, в ніч на сьогодні, 2 грудня, російські безпілотники знову масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури України.

Источник: Ракурс


