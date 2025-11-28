В Україні продовжують застосовувати заходи обмеження споживання електроенергії, фото:

https://racurs.ua/ua/n210584-do-2-5-cherg-vidkluchen-zastosovuvatymut-v-usih-regionah-29-lystopada-ukrenergo.html

Ракурс

В Україні завтра, 29 листопада, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.