В Украине продолжают применять меры по ограничению потребления электроэнергии, фото:

До 2,5 очередей отключений будут применять во всех регионах 29 ноября — Укрэнерго

28 ноя 2025, 19:07
999

В Україні завтра, 29 листопада, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

  • графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
  • графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.

Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.

Источник: Ракурс


