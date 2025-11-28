Ракурсhttps://racurs.ua/
В Україні завтра, 29 листопада, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання
електроенергії.
Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;
- графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.
Коли електроенергія з’являється за графіком — будь ласка, споживайте її ощадливо! — наголошують у компанії.