В Україні завтра, 29 листопада, в усіх регіонах будуть застосовуватись заходи обмеження споживання

електроенергії.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть з 00.00 до 23.59 — обсягом від 0,5 до 2,5 черг;

графіки обмеження потужності діятимуть з 00.00 до 23.59 — для промислових споживачів.