Російські атаки спричинили відключення електроенергії у кількох областях України, фото:

Через російські атаки є відключення у кількох областях — Укренерго

1 гру 2025, 11:52
В Україні внаслідок російських атак на енергооб'єкти станом на ранок сьогоднішнього дня, 1 грудня, є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині.

Про це повідомляє прес-служба «Укренерго».

Крім того, через вихід з ладу раніше атакованого російськими безпілотниками устаткування — є знеструмлені абоненти в Одеській області.

В усіх регіонах тривають активні аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу, — додали в «Укренерго».

Зазначається, що внаслідок попередніх масованих ракетно-дронових атак в усіх регіонах України сьогодні вимушено застосовуються заходи обмеження споживання:

погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

Споживання електроенергії тримається на високому рівні:

  • станом на 9.30 сьогоднішнього дня, 1 грудня, його рівень був таким же, як і попереднього робочого дня — у п’ятницю, 28 серпня;
  • вчора, 30 листопада, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на 5,9% вищим, ніж максимум попередньої неділі — 23 листопада.

Причина змін — зниження температури повітря у більшості регіонів України та застосування меншого обсягу заходів обмеження, — зазначили в «Укренерго».

У компанії наголошують, що необхідність в ощадливому споживанні електроенергії сьогодні зберігається:

Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. За можливості, перенесіть енергоємні процеси на нічні години — після 22.00. Ощадливе споживання електроенергії сприятиме меншій тривалості вимушених відключень.

Джерело: Ракурс


