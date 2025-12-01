Новини
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Чернігівська ОВА

Рашисти вдарили по енергооб'єкту в Мені на Чернігівщині, поранено людину (ФОТО)

1 гру 2025, 11:19
На Чернігівщині російський безпілотник завдав удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури в місті Мена.

Внаслідок атаки є руйнування. Поранень зазнала 38-річна жінка, вона перебуває у хірургії в місцевій лікарні, її стан стабільний. Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.

Крім того, ударний дрон поцілив по будинку в селі Деснянської громади.

Повністю знищена домівка і два легковики. Уламкових поранень зазнала 38-річна місцева жителька. Вона перебуває під наглядом лікарів, — розповіли в ОВА.

Тільки за минулу добу в області зафіксовано 38 обстрілів — загалом 57 вибухів.

