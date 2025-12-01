Ракурсhttps://racurs.ua/
Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Чернігівська ОВА
Рашисти вдарили по енергооб'єкту в Мені на Чернігівщині, поранено людину (ФОТО)
На Чернігівщині російський безпілотник завдав удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури в місті Мена.
Внаслідок атаки є руйнування. Поранень зазнала 38-річна жінка, вона перебуває у хірургії в місцевій лікарні, її стан стабільний. Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.
Крім того, ударний дрон поцілив по будинку в селі Деснянської громади.
Повністю знищена домівка і два легковики. Уламкових поранень зазнала 38-річна місцева жителька. Вона перебуває під наглядом лікарів, — розповіли в ОВА.
Тільки за минулу добу в області зафіксовано 38 обстрілів — загалом 57 вибухів.