Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Последствия российских обстрелов Черниговщины, фото: Черниговская ОВА

Рашисты ударили по энергообъекту в Мене на Черниговщине, ранен человек (ФОТО)

1 дек 2025, 11:19
999

На Чернігівщині російський безпілотник завдав удару по обʼєкту енергетичної інфраструктури в місті Мена.

Внаслідок атаки є руйнування. Поранень зазнала 38-річна жінка, вона перебуває у хірургії в місцевій лікарні, її стан стабільний. Про це сьогодні, 1 грудня, вранці повідомила прес-служба Чернігівської ОВА.

Крім того, ударний дрон поцілив по будинку в селі Деснянської громади.

Повністю знищена домівка і два легковики. Уламкових поранень зазнала 38-річна місцева жителька. Вона перебуває під наглядом лікарів, — розповіли в ОВА.

Тільки за минулу добу в області зафіксовано 38 обстрілів — загалом 57 вибухів.

Наслідки російського обстрілу Чернігівщини, фото: Чернігівська ОВА

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров