Украинская энергетика возобновляется после масштабных российских обстрелов

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Українські енергетики станом на вечір вчорашнього дня, 11 грудня, відновили більшість генеруючих потужностей в енергосистемі України.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький, повідомляє «Суспільне».

Станом на зараз українські енергетики змогли відновити більшість генеруючих потужностей після ракетних обстрілів цього тижня, — зазначив він.

За його словами, за тиждень рашисти здійснили три масовані атаки на енергосистему:

у понеділок, 5 грудня, по українській енергосистемі було випущено 70 важких ракет;

згодом відбулася атака засобами артилерії по енергооб'єктах Донецької області;

в ніч з 10 на 11 грудня відбулася атака дронами-камікадзе на півдні України.

Кудрицький наголошує, що руйнування, завдані російською ракетною атакою 5 грудня, ще не дозволяють використовувати ТЕС повною мірою.

Щодо теплоелектростанцій — їх здатність виробляти електроенергію все ще не повна і залишається нижчою, ніж та, яку мали на початок тижня до першої масованої атаки. Їм треба додатковий час, щоб відновити свою роботу, — заявив він.

Зазначається, що в «Укренерго» очікують, що до мережі цього тижня долучаться нові енергоблоки ТЕС.

Водночас блоки АЕС відновили свою роботу в середині тижня після обстрілу 5 грудня.

Нагадаємо, в «Укренерго» нещодавно запропонували збільшити тарифи на передачу електричної енергії для бізнесу та на диспетчерське (оперативно-технологічне) управління.

Джерело: «Суспільне»