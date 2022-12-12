Страна 404 - Google исключил россию из проекта "Год в поиске"

https://racurs.ua/n177746-strana-404-google-iskluchil-rossiu-iz-proekta-god-v-poiske.html

Ракурс

Компанія Google (Гугл) виключила російську федерацію з проекту «Рік у пошуку»

Пошуковик не буде розповідати про найпопулярніші запити в росії вперше з 2016 року. Серед великих країн Google не підсумовує події та новини року в Китаї, білорусі, Індонезії, Іраку, Казахстані, Сербії, Сирії та Хорватії. Також компанія не вважає на тренди у Латвії та Естонії, всього — у 29 країнах.

До слова, у 2021 росіян цікавили чемпіонат Європи з футболу, смерть Олександра Градського та Валерія Гаркаліна, «Льодовиковий період», «Дюна», меми про Євгена Понасенкова та риб, симпл-димпл та поп-іт, а також Олексій Навальний, Катерина Шульман та співачка МакSім.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на платформі Google Arts & Culture з’явився окремий розділ, присвячений Україні — тепер наша країна представлена у чотирьох напрямках: культура, архітектура, мистецтво та природа.

Страна 404 — Google исключил россию из проекта «Год в поиске». Поисковик не будет рассказывать о самых популярных запросах в России впервые с 2016 года

Страна 404 — Google исключил россию из проекта «Год в поиске»