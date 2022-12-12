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Ракурс
Країна 404 - Гугл виключив росію з проекту "Рік у пошуку"

Країна 404 — Гугл виключив росію з проекту «Рік у пошуку»

12 гру 2022, 21:03
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Компанія Google (Гугл) виключила російську федерацію з проекту «Рік у пошуку»





Пошуковик не буде розповідати про найпопулярніші запити в росії вперше з 2016 року. Серед великих країн Google не підсумовує події та новини року в Китаї, білорусі, Індонезії, Іраку, Казахстані, Сербії, Сирії та Хорватії. Також компанія не вважає на тренди у Латвії та Естонії, всього — у 29 країнах.

До слова, у 2021 росіян цікавили чемпіонат Європи з футболу, смерть Олександра Градського та Валерія Гаркаліна, «Льодовиковий період», «Дюна», меми про Євгена Понасенкова та риб, симпл-димпл та поп-іт, а також Олексій Навальний, Катерина Шульман та співачка МакSім.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що на платформі Google Arts & Culture з’явився окремий розділ, присвячений Україні — тепер наша країна представлена у чотирьох напрямках: культура, архітектура, мистецтво та природа.

Джерело: Ракурс


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