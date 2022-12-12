Иран ограничит дальность ракет для россии, чтобы не нарушать требования ООН

https://racurs.ua/n177750-iran-ogranichit-dalnost-raket-dlya-rossii-chtoby-ne-narushat-trebovaniya-oon.html

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Іран не відмовляється від намірів передати росії балістичні ракети, але збирається обмежить радіус їхньої дії, щоб не потрапити під санкції. Про це повідомило американське видання Axios з посиланням на дані ізраїльської розвідки.

Axios посилається на чотирьох високопоставлених ізраїльських чиновників.

Fateh-110 з дальністю 300 км будуть обмежені в дальності, а 700-кілометрові Zolfaghar не будуть поставлені у рф, — йдеться у публікації.

Постачання іранських балістичних ракет до росії може порушити резолюцію Ради безпеки ООН 2231, яку ухвалили у 2015 році в рамках ядерної угоди, та призвести до відновлення санкцій, які тоді скасували.

За умовами резолюції Ірану заборонено до жовтня 2023 року експортувати балістичні ракети та безпілотники, які мають радіус дії понад 300 км та корисне навантаження понад 500 кг.

3 грудня Тегеран відвідав заступник міністра оборони росії Олександр Фомін з військовою делегацією.

Він зустрівся з генерал-майором Мохаммадом Хоссейном Багері, начальником штабу збройних сил Ірану, і взяв участь у четвертому засіданні Спільної комісії військового співробітництва, яка була сформована наприкінці минулого року для посилення оборонної співпраці між росією та Іраном.

Ізраїль стурбований тим, що росія надасть Ірану двигуни для своїх ракет великої дальності, що буде порушенням резолюції Ради Безпеки ООН, заявили ізраїльські офіційні особи.

Він також стурбований тим, що Москва надасть Тегерану більшу свободу операцій у Сирії, щоб атакувати Ізраїль та сили США в регіоні.

Ізраїльський кореспондент Axios повідомив, що останніми тижнями Ізраїль надав десяткам західних країн досьє з розвідданими про постачання іранської зброї росії.

Ізраїльські офіційні особи заявили, що вони сподіваються використати нинішню увагу до допомоги Ірану військовим зусиллям рф як засіб посилення міжнародного тиску на Тегеран.

Білий дім відмовився коментувати оцінку Ізраїлю, але речник Ради національної безпеки Джон Кірбі сказав під час брифінгу з журналістами в п’ятницю, що адміністрація Байдена все ще стурбована можливістю того, що Іран надасть росії балістичні ракети.

7 грудня «Ракурс» повідомляв, що московити замовили в іранців сотні безпілотників та балістичних ракет. Таким чином москва хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак по Україні. Про це написали видання Zeit та DPA із посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.