россия снова заказала у Ирана сотни дронов и ракет. Фото:

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Іран та російська федерація домовилися про постачання окупантам нової партії озброєння.

Країна-агресор замовила в іранців сотні безпілотників та балістичних ракет. Таким чином москва хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак по Україні. Про це 7 грудня повідомляють видання Zeit та DPA із посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.

Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до рф, — зазначає джерело.

При цьому співрозмовник не вважає, що ця партія озброєння вже відвантажена для росії. Точно відомо, що ці БПЛА та ракети безперечно є в книгах замовлень.

Нагадаємо, британський телеканал Sky News повідомляв, що російська федерація вже розраховувалася з Іраном за дрони-камікадзе 140 млн євро готівкою і захопленою в Україні американською та британською зброєю.

Джерело: DPA, Zeit