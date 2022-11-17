Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Іран передав армії рф бронежилети і каски — ЗМІ

Іран передав армії рф бронежилети і каски — ЗМІ (ФОТО)

17 лис 2022, 18:42
999

Мобілізовані росіяни з Кабардино-Балкарії отримали шоломи та бронежилети іранського виробництва.





Про це повідомляє блогер Necro Mancer.

Він опублікував фото російських окупантів, зроблені на тимчасово окупованій території Запорізький області. На світлинах російські мобілізовані з Кабардино-Балкарії, які носять шоломи Milad Industrial та бронежилети Roo’in 3 виробництва Ірану.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів