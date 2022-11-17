Іран передав армії рф бронежилети і каски — ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n176900-iran-peredav-armiyi-rf-bronejylety-i-kasky-zmi-foto.html

Ракурс

Мобілізовані росіяни з Кабардино-Балкарії отримали шоломи та бронежилети іранського виробництва.

Про це повідомляє блогер Necro Mancer.

Він опублікував фото російських окупантів, зроблені на тимчасово окупованій території Запорізький області. На світлинах російські мобілізовані з Кабардино-Балкарії, які носять шоломи Milad Industrial та бронежилети Roo’in 3 виробництва Ірану.