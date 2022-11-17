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Иран передал армии рф бронежилеты и каски - СМИ
Иран передал армии рф бронежилеты и каски — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n176900-iran-peredal-armii-rf-bronejilety-i-kaski-smi-foto.htmlРакурс
Мобілізовані росіяни з Кабардино-Балкарії отримали шоломи та бронежилети іранського виробництва.
Про це повідомляє блогер Necro Mancer.
Він опублікував фото російських окупантів, зроблені на тимчасово окупованій території Запорізький області. На світлинах російські мобілізовані з Кабардино-Балкарії, які носять шоломи Milad Industrial та бронежилети Roo’in 3 виробництва Ірану.
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