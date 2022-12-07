рф знову замовила в Ірану сотні дронів та балістичних ракет — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n177551-rf-znovu-zamovyla-v-iranu-sotni-droniv-ta-balistychnyh-raket-zmi.htmlРакурс
Іран та російська федерація домовилися про постачання окупантам нової партії озброєння.
Країна-агресор замовила в іранців сотні безпілотників та балістичних ракет. Таким чином москва хоче протидіяти гострому браку озброєння для здійснення атак по Україні. Про це 7 грудня повідомляють видання Zeit та DPA із посиланням на джерела в ООН у Нью-Йорку.
Ми знаємо, що Іран планує значно збільшити постачання безпілотних ракет та ракет до рф, — зазначає джерело.
При цьому співрозмовник не вважає, що ця партія озброєння вже відвантажена для росії. Точно відомо, що ці БПЛА та ракети безперечно є в книгах замовлень.
Нагадаємо, британський телеканал Sky News повідомляв, що російська федерація вже розраховувалася з Іраном за дрони-камікадзе 140 млн євро готівкою і захопленою в Україні американською та британською зброєю.
Джерело: DPA, Zeit