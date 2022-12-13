ВСУ остановили продвижение врага в двух областях. Фото: Генштаб

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Ракурс

Атаки російських окупантів були відбиті на Донбасі у понеділок, 12 грудня.

За минулу добу підрозділи Сил оборони зупинили ворога в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Макіївка, Червонопопівка і Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Соледар, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Майорськ, Авдіївка і Мар’їнка Донецької області. Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 грудня.

Авіація ЗСУ протягом минулої доби завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. А українська артилерія та ракетні війська уразили два пункти управління та шість районів зосередження особового складу ворога й склад паливно-мастильних матеріалів.

У Генштабі зазначили, що на Херсонському напрямку командування окупантів здійснює ротацію окремих підрозділів. Військові країни-агресора, які прибувають у тимчасово захоплені населені пункти заселяються у залишені та примусово «звільнені» місцевими мешканцями помешкання. Також було зафіксовано, що 10−11 грудня окупанти відвели свої підрозділи з районів населених пунктів Новомиколаївка та Михайлівка Херсонської області.

Вчора противник завдав сім ракетних ударів, п’ять з яких — по цивільній інфраструктурі міста Костянтинівка Донецької області. А російські РСЗВ здійснили 79 обстрілів по Херсону. Є втрати серед мирних жителів.

Нагадаємо, 11 грудня підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу вразили дев’ять пунктів управління та 17 районів зосередження особового складу ворога, а також район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів.