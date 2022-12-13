Сложная ситуация в украинской энергосистеме. Фото: «Укрэнерго»

https://racurs.ua/n177761-ukrenergo-zayavilo-o-slojnoy-situacii-v-ukrainskoy-energosisteme.html

Ракурс

Ситуація в енергосистемі України станом на 13 грудня залишається складною, а дефіцит електричної енергії залишається значним.

На стан високовольтних та розподільчих мереж негативно впливає погіршення погодних умов по всій території країни — сильний вітер, мороз, налипання мокрого снігу, обледеніння проводів. Ці ж фактори ускладнюють роботу ремонтних бригад. Про це повідомили в «Укренерго».

За інформацією енергетиків, на сході окупанти знову обстріляли декілька районів, чим завдали пошкоджень об'єктам енергетичної інфраструктури. Ремонтні роботи там розпочнуть лише після дозволу українських військових.

Зазначається, що водночас на деокупованих територіях вдалось заживити населені пункти, деякі з котрих залишались без електропостачання з початку повномасштабного російського вторгнення.

В «Укренерго» наголошують, що всім обленерго доведені ліміти споживання електроенергії. А у період відсутності електроенергії фахівці просять подбати про себе та рідних, а також допомогти тим, хто потребує допомоги.

Нагадаємо, в Міненерго повідомили, що до української енергосистеми 13 грудня під'єднали дев’ятий енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після масованого ракетного обстрілу росіян 23 листопада. Таким чином Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, крім ЗАЕС.