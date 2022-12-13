Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, крім ЗАЕС

Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків. Фото: 5 канал

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Україна відновила роботу всіх атомних енергоблоків, які знаходяться на підконтрольній ЗСУ території.

До української енергосистеми 13 грудня під'єднали енергоблок АЕС, який було виведено з робочого ладу після масованого ракетного обстрілу росіян 23 листопада. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики.

Зазначається, що о 1.09 після поновлювального ремонту до електромережі під'єднали дев’ятий енергоблок-тисячник «Енергоатома» потужністю 1000 МВт-год. Наразі триває набір потужності.

За словами міністра енергетики Германа Галущенка, підключення енергоблока є ще одним кроком до стабільності української енергосистеми. Зараз працюють всі дев’ять енергоблоків вітчизняних атомних електростанцій, які знаходяться на підконтрольній Україні території.

Галущенко додав, що зараз російські окупанти все ще блокують включення енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької АЕС, яка продовжує споживати понад 100 МВт-год. електроенергії на власні потреби від української енергосистеми.

Нагадаємо, український прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що вісім російських масових ракетних ударів пошкодили в Україні всі теплові та гідроелектростанції, також 40% об'єктів високовольтної мережі.