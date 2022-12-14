Последствия атаки «Шахедов» на Киевщине показали у Зеленского

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Внаслідок удару ворога по Києву і Київській області з використанням іранських дронів-камікадзе «Шахед» було пошкоджено приватний будинок та дві адміністративні будівлі в Шевченківському районі столиці.

Внаслідок ранкової атаки на Київ та область в столиці пошкоджено дві адмінбудівлі, у селі Вишневе — приватний будинок. Небезпека ще не минула! Залишайтеся в укриттях! — написав у Телеграм заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, селище Вишневе розташоване на околицях Києва.

Станом на 8.00 українська ППО збила вже 11 дронів Shahed. Про це повідомили Київська міська військова адміністрація. Внаслідок падіння уламку від дрона в Києві люди не постраждали, повідомила Суспільному речниця ДСНС Водолага.