ВСУ отбили атаки россиян в трех областях - Генштаб

https://racurs.ua/n177790-vsu-otbili-ataki-rossiyan-v-treh-oblastyah-genshtab.html

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Збройні сили України впродовж минулої доби відбили атаки армії росії біля 14 населених пунктів у трьох областях. Про це вранці 14 грудня повідомляє Генеральний штаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки російських загарбників в районах населених пунктів Гряниківка Харківської області; Новоселівське, Червонопопівка, Серебрянське і Білогорівка на Луганщині та Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Курдюмівка, Невельське, Мар’їнка, Побєда і Новомихайлівка Донецької області, — йдеться у повідомленні.

Воєнні злочинці рф завдали один авіаційний та 11 ракетних ударів, з них три — по цивільній інфраструктурі Харківської, Донецької та Запорізької областей. Також загарбники здійснили понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках, за даними Генштабу, ситуація суттєво не змінилася, ознак формування наступальних угруповань противника немає.

На Сіверському та Слобожанському напрямках росіяни обстріляли райони населених пунктів:

Леонівка, Бучки і Гай Чернігівської області;

Кучерівка і Кіндратівка на Сумщині;

Стрілеча, Стариця, Тихе, Амбарне, Вільхуватка, Хатнє, Мілове, Дворічна та Красне Харківської області.

Ворог продовжував обстрілювати позиції ЗСУ на Бахмутському, Авдіївському та Запорізькому напрямках.

На Херсонщині росіяни обстрілюють наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Ураження зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чорнобаївка, Антонівка, Микільське, Токарівка, Новокаїри, Республіканець, Милове та місто Херсон.