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Ракурс
Момент уничтожения позиций рф дронами показали ВСУ

Момент уничтожения позиций рф дронами показали ВСУ (ВИДЕО)

14 дек 2022, 10:58
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108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показав результат своєї роботи — знищені позиції російських солдатів.





Про це 14 грудня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Источник: Ракурс


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