Момент уничтожения позиций рф дронами показали ВСУ

https://racurs.ua/n177796-moment-unichtojeniya-poziciy-rf-dronami-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показав результат своєї роботи — знищені позиції російських солдатів.

Про це 14 грудня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.