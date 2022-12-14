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Ракурс
Момент знищення позицій рф дронами показали ЗСУ (ВІДЕО)

Момент знищення позицій рф дронами показали ЗСУ (ВІДЕО)

14 гру 2022, 10:58
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108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показав результат своєї роботи — знищені позиції російських солдатів.





Про це 14 грудня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.

Джерело: Ракурс


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