Момент знищення позицій рф дронами показали ЗСУ (ВІДЕО)

https://racurs.ua/ua/n177796-moment-znyschennya-pozyciy-rf-dronamy-pokazaly-zsu-video.html

Ракурс

108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показав результат своєї роботи — знищені позиції російських солдатів.

Про це 14 грудня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.