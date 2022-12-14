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Момент знищення позицій рф дронами показали ЗСУ (ВІДЕО)
Момент знищення позицій рф дронами показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n177796-moment-znyschennya-pozyciy-rf-dronamy-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
108-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, який входить до складу 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, показав результат своєї роботи — знищені позиції російських солдатів.
Про це 14 грудня повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України у Телеграм.
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