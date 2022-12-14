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Ракурс
Филигранное попадание гранаты в дымоход оккупантов показали ВСУ

Филигранное попадание гранаты в дымоход оккупантов показали ВСУ (ВИДЕО)

14 дек 2022, 11:40
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Гранату Ф-1 у димар окупантів з філігранною точністю скинув військовослужбовець Збройних сил України — оператор українського безпілотника.





Ф-1 у димар окупантам — це не подарунок від Святого Миколая, а філігранна точність оператора українського квадрика, — йдеться у Телеграм-повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, яке оприлюднило відео влучання.

Нагадаємо, осколкова граната Ф-1 — ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили ворога в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень, зокрема й з безпілотника.

Источник: Ракурс


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