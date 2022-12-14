Філігранне скидання гранати у димар окупантів показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177798-filigranne-vluchannya-granaty-u-dymar-okupantiv-pokazaly-zsu-video.html

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Гранату Ф-1 у димар окупантів з філігранною точністю скинув військовослужбовець Збройних сил України — оператор українського безпілотника.

Ф-1 у димар окупантам — це не подарунок від Святого Миколая, а філігранна точність оператора українського квадрика, — йдеться у Телеграм-повідомленні Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ, яке оприлюднило відео влучання.

Нагадаємо, осколкова граната Ф-1 — ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили ворога в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень, зокрема й з безпілотника.