Защитника «Азовстали» Михаила Дианова прооперировали в США

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Ракурс

Захиснику «Азовсталі», морському піхотинцю Михайлу Діанову 13 грудня зробили операцію на плечі в одній з американських клінік. Хірургічне втручання пройшло успішно. Тепер на Діанова чекає реабілітація, після якої його рука повноцінно функціонуватиме.

За кілька днів солдат повернеться до України.

Легендарний морпіх був поранений у плече, захищаючи Маріуполь ще в березні. Після довгої оборони «Азовсталі», Діанов разом з багатьма іншими українськими військовослужбовцями потрапили у полон, де перебували в нелюдських умовах. Внаслідок дій воєнних злочинців рф Діанов мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема з правою рукою.