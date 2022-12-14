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Ракурс
Защитника «Азовстали» Михаила Дианова прооперировали в США

Защитника «Азовстали» Михаила Дианова прооперировали в США (ФОТО)

14 дек 2022, 11:58
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Захиснику «Азовсталі», морському піхотинцю Михайлу Діанову 13 грудня зробили операцію на плечі в одній з американських клінік. Хірургічне втручання пройшло успішно. Тепер на Діанова чекає реабілітація, після якої його рука повноцінно функціонуватиме.





За кілька днів солдат повернеться до України.

Легендарний морпіх був поранений у плече, захищаючи Маріуполь ще в березні. Після довгої оборони «Азовсталі», Діанов разом з багатьма іншими українськими військовослужбовцями потрапили у полон, де перебували в нелюдських умовах. Внаслідок дій воєнних злочинців рф Діанов мав серйозні проблеми зі здоров’ям, зокрема з правою рукою.

Источник: Ракурс


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