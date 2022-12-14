Путин впервые отказался от пресс-конференции - Atlantic Council назвало причину

https://racurs.ua/n177800-putin-vpervye-otkazalsya-ot-press-konferencii-atlantic-council-nazvalo-prichinu.html

Ракурс

Диктатор росії, воєнний злочинець володимир путін вперше за 10 років не проводитиме традиційну прес-конференцію за підсумками 2022 року. Несподіване скасування заходу є свідченням того, що в кремлі не все гаразд. Впродовж останніх десяти років щорічний прес-марафон путіна був ретельно зрежисованим пропагандистським спектаклем, який дозволяв йому демонструвати зверхність і «майстерність» у геополітичних справах. Проте, після безпрецедентних втрат внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну і зростання кількості військових поразок, путін не має наміру зустрічатися навіть з найбільш слухняною аудиторією, пише Atlantic Council.

Водночас президент Володимир Зеленський був названий людиною року низкою медіа, включаючи журнал TIME і газету Financial Times. Зростання популярності Зеленського відображає світове захоплення мужнім опором українців вторгненню рф.

Контрастні долі російського та українського лідерів свідчать про безглуздість рішення путіна розпочати найбільший конфлікт в Європі з часів Другої світової війни. Замість швидкого повернення Києва в орбіту кремля путін отримав міжнародне вигнання й зруйнував репутацію росії як військової наддержави. Майже за будь-якими показниками путін є найбільшим невдахою 2022 року.

Втрати понад 100 тис. російських солдатів загиблими і пораненими й знищення або захоплення тисяч одиниць військової техніки рф змусили путіна розпочати першу в його країні мобілізацію з 1945 року, що дестабілізувало росію. Тому Atlantic Council не виключає, що наступний рік може бути найпохмурішим для путіна за весь час його правління.

Нагадаємо, раніше британська розвідка заявила, що у кремлі відмовилися від проведення вже традиційної великої прес-конференції путіна, щоб на тлі цієї події не проявилося зростаюче невдоволення «спеціальною воєнною операцією».