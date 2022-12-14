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Ракурс
Штурм позиций рф под Бахмутом показали ВСУ

Штурм позиций рф под Бахмутом показали ВСУ (ВИДЕО)

14 дек 2022, 14:49
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Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, разом з іншими підрозділами розгромили росіян й зайняли ворожі позиції біля Бахмута.





Про це повідомляє у Фейсбук прес-служба 71-ї ОЄБр.

Спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі позиції обережно зайшли десантники. Вони і завершили остаточний опір російських окупантів. Загалом, було знищено близько десятка загарбників, — вказали захисники України.

Источник: Ракурс


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