Штурм позиций рф под Бахмутом показали ВСУ

https://racurs.ua/n177803-shturm-poziciy-rf-pod-bahmutom-pokazali-vsu-video.html

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Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, разом з іншими підрозділами розгромили росіян й зайняли ворожі позиції біля Бахмута.

Про це повідомляє у Фейсбук прес-служба 71-ї ОЄБр.