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Ракурс
Штурм позицій рф під Бахмутом показали ЗСУ

Штурм позицій рф під Бахмутом показали десантники ЗСУ (ВІДЕО)

14 гру 2022, 14:49
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Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, разом з іншими підрозділами розгромили росіян й зайняли ворожі позиції біля Бахмута.





Про це повідомляє у Фейсбук прес-служба 71-ї ОЄБр.

Спочатку укріплення окупантів кілька разів накривали артилерійським та мінометним вогнем. Потім на ворожі позиції обережно зайшли десантники. Вони і завершили остаточний опір російських окупантів. Загалом, було знищено близько десятка загарбників, — вказали захисники України.

Джерело: Ракурс


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