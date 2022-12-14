Штурм позицій рф під Бахмутом показали ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n177803-shturm-pozyciy-rf-pid-bahmutom-pokazaly-desantnyky-zsu-video.html

Ракурс

Штурмові групи 71-ї окремої єгерської бригади, яка входить до складу Десантно-штурмових військ Збройних сил України, разом з іншими підрозділами розгромили росіян й зайняли ворожі позиції біля Бахмута.

Про це повідомляє у Фейсбук прес-служба 71-ї ОЄБр.