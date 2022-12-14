Премию Сахарова вручили народу Украины

Премию Сахарова вручили народу Украиныhttps://racurs.ua/n177807-premiu-saharova-vruchili-narodu-ukrainy.htmlРакурс
В Європарламенті відбулася церемонія вручення премії Сахарова «За свободу думки» 2022 року, яку у жовтні було присуджено хороброму народу України в особі президента, обраних лідерів та громадянського суспільства.
Відео вручення премії сьогодні, 14 грудня, опубліковане у Твіттері голови Європейського парламенту Роберти Мецола.
Мецола під час виступу на церемонії вручення наголосила, що українці вже багато пожертвували за свободу та європейські цінності.
Послання з Європи було чітким: ми стоїмо з Україною. Ми не будемо відводити погляд. Український народ веде не лише війну за незалежність, але й війну за цінності. Цінності, які лежать в основі нашого життя в ЄС і які ми протягом тривалого часу мали розкіш сприймати як належне кожного дня, — наголосила вона.
Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії по відеозв’язку.
Також на церемонії було показане відео зі зруйнованими українськими містами та представлено лауреатів, серед яких:
- волонтер, засновник добровольчого корпусу швидкої допомоги «Ангели Тайри», звільнена з полону Юлія Паєвська (Тайра);
- голова Центру громадянських свобод, який став одним із лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, Олександра Матвійчук;
- мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров;
- представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
In 2022, the brave people of Ukraine have stood up to be counted.— Roberta Metsola (@EP_President) December 14, 2022
Fighting a war of independence, a war of values.
Courageous men & women who never give up.
That is why we honour you with the #SakharovPrize.
That is why our support remains unwavering. https://t.co/Yap4ua3pv2