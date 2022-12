Премию Сахарова вручили народу Украины

В Європарламенті відбулася церемонія вручення премії Сахарова «За свободу думки» 2022 року, яку у жовтні було присуджено хороброму народу України в особі президента, обраних лідерів та громадянського суспільства.

Відео вручення премії сьогодні, 14 грудня, опубліковане у Твіттері голови Європейського парламенту Роберти Мецола.

Мецола під час виступу на церемонії вручення наголосила, що українці вже багато пожертвували за свободу та європейські цінності.

Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії по відеозв’язку.

Також на церемонії було показане відео зі зруйнованими українськими містами та представлено лауреатів, серед яких:

In 2022, the brave people of Ukraine have stood up to be counted.



Fighting a war of independence, a war of values.



Courageous men & women who never give up.



That is why we honour you with the #SakharovPrize.

That is why our support remains unwavering. https://t.co/Yap4ua3pv2