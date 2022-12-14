Премію Сахарова вручили народу України

Вручення Премії Сахарова, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n177807-premiu-saharova-vruchyly-narodu-ukrayiny.html

Ракурс

В Європарламенті відбулася церемонія вручення премії Сахарова «За свободу думки» 2022 року, яку у жовтні було присуджено хороброму народу України в особі президента, обраних лідерів та громадянського суспільства.

Відео вручення премії сьогодні, 14 грудня, опубліковане у Твіттері голови Європейського парламенту Роберти Мецола.

Мецола під час виступу на церемонії вручення наголосила, що українці вже багато пожертвували за свободу та європейські цінності.

Послання з Європи було чітким: ми стоїмо з Україною. Ми не будемо відводити погляд. Український народ веде не лише війну за незалежність, але й війну за цінності. Цінності, які лежать в основі нашого життя в ЄС і які ми протягом тривалого часу мали розкіш сприймати як належне кожного дня, — наголосила вона.

Президент України Володимир Зеленський виступив на церемонії по відеозв’язку.

Також на церемонії було показане відео зі зруйнованими українськими містами та представлено лауреатів, серед яких:

волонтер, засновник добровольчого корпусу швидкої допомоги «Ангели Тайри», звільнена з полону Юлія Паєвська (Тайра);

голова Центру громадянських свобод, який став одним із лауреатів цьогорічної Нобелівської премії миру, Олександра Матвійчук;

мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров;

представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій.