Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты утром 25 декабря нанесли ракетный удар по Харькову, фото: Infoline
В Харькове частично возобновили подачу отопления в жилые дома — мэрhttps://racurs.ua/n202519-v-harkove-chastichno-vozobnovili-podachu-otopleniya-v-jilye-doma-mer.htmlРакурс
У Харкові комунальники частково відновили подачу опалення у житлові будинки.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Наразі йдеться про 1378 житлових будинків — це близько 200 тисяч квартир, — зазначив він. — Роботи ще тривають. Спеціалісти продовжуватимуть працювати навіть вночі.
Сьогодні, 25 грудня, вранці росіяни сьогодні запустили по Харкову 12 ракет — усі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики. Також руйнувань зазнали й житлові будинки та інша цивільна інфраструктура — зафіксовано пошкодження 74 будівель, у них вибито 840 вікон.
Читайте также
74 дома повреждены в Харькове в результате российской атаки — мэр (ФОТО)
«Такой солидарности с Украиной я не припоминаю никогда, даже в 2014 году», — депутат Европарламента Дайниус Жалимас
Племянница за дядю — отвечает, или Новейшая практика антикоррупционеров в отношении юрлиц
ВАКС взвешивает достижения обличителя Кубракова и 91 детектива НАБУ
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...