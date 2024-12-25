Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисти вранці 25 грудня завдали ракетного удару по Харкову, фото: Infoline
У Харкові частково відновили подачу опалення в житлові будинки — мерhttps://racurs.ua/ua/n202519-u-harkovi-chastkovo-vidnovyly-podachu-opalennya-v-jytlovi-budynky-mer.htmlРакурс
У Харкові комунальники частково відновили подачу опалення у житлові будинки.
.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.
Наразі йдеться про 1378 житлових будинків — це близько 200 тисяч квартир, — зазначив він. — Роботи ще тривають. Спеціалісти продовжуватимуть працювати навіть вночі.
Сьогодні, 25 грудня, вранці росіяни сьогодні запустили по Харкову 12 ракет — усі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики. Також руйнувань зазнали й житлові будинки та інша цивільна інфраструктура — зафіксовано пошкодження 74 будівель, у них вибито 840 вікон.
Читайте також
рф вранці запустила по Харкову 12 ракет — ворог цілив по котельнях і ТЕЦ
«Такої солідарності з Україною я не пригадую ніколи, навіть у 2014 році», — депутат Європарламенту Дайніус Жалімас
Племінниця за дядька — відповідає, або Новітня практика антикоррупціонерів щодо юросіб
ВАКС зважує досягнення викривача Кубракова і 91 детектива НАБУ
Кожен українець зобов’язаний заплатити банкам за втрачене чи зруйноване майно, на яке він брав позику — рішення апеляційного суду
Загрузка...