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Ракурс
Рашисти вранці 25 грудня завдали ракетного удару по Харкову, фото: Infoline

У Харкові частково відновили подачу опалення в житлові будинки — мер

25 гру 2024, 20:59
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У Харкові комунальники частково відновили подачу опалення у житлові будинки.


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Про це у своєму Telegram-каналі повідомив мер міста Ігор Терехов.

Наразі йдеться про 1378 житлових будинків — це близько 200 тисяч квартир, — зазначив він. — Роботи ще тривають. Спеціалісти продовжуватимуть працювати навіть вночі.

Сьогодні, 25 грудня, вранці росіяни сьогодні запустили по Харкову 12 ракет — усі вони були націлені по котельнях, ТЕЦ та об'єктах електроенергетики. Також руйнувань зазнали й житлові будинки та інша цивільна інфраструктура — зафіксовано пошкодження 74 будівель, у них вибито 840 вікон.

Джерело: Ракурс


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