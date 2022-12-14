Четыре военные администрации образовал на Херсонщине Зеленский

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Владимир Зеленский, фото: «5 канал»
Четыре военные администрации образовал на Херсонщине Зеленскийhttps://racurs.ua/n177813-chetyre-voennye-administracii-obrazoval-na-hersonschine-zelenskiy.htmlРакурс
Володимир Зеленський, президент України, утворив у Херсонській області чотири військові адміністрації.
Відповідний указ сьогодні, 14 грудня, опублікований на сайті Офісу президента.
Указом Зеленського утворюються:
- Білозерська селищна військова адміністрація Херсонського району, керівником якої став Ігор Острівний;
- Музиківська сільська військова адміністрація Херсонського району, яку очолив Ігор Підгородецький;
- Присиваська сільська військова адміністрація Каховського району, яку очолює Олена Пелешок;
- Тавричанська сільська військова адміністрація Каховського району, яку очолила Тетяна Ющенко.
Цей указ набирає чинності з дня опублікування.
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