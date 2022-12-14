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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: «5 канал»

Четыре военные администрации образовал на Херсонщине Зеленский

14 дек 2022, 19:05
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Володимир Зеленський, президент України, утворив у Херсонській області чотири військові адміністрації.





Відповідний указ сьогодні, 14 грудня, опублікований на сайті Офісу президента.

Указом Зеленського утворюються:

  • Білозерська селищна військова адміністрація Херсонського району, керівником якої став Ігор Острівний;
  • Музиківська сільська військова адміністрація Херсонського району, яку очолив Ігор Підгородецький;
  • Присиваська сільська військова адміністрація Каховського району, яку очолює Олена Пелешок;
  • Тавричанська сільська військова адміністрація Каховського району, яку очолила Тетяна Ющенко.

Цей указ набирає чинності з дня опублікування.

Источник: Ракурс


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