Привязываться к праздничным датам не стоит — ГУР о планах россиян бить ракетами по Украине

https://racurs.ua/n177838-privyazyvatsya-k-prazdnichnym-datam-ne-stoit-gur-o-planah-rossiyan-bit-raketami-po-ukraine.html

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Зима 2022−2023 років буде напруженою, але українські розвідники не радять «прив'язуватися» до святкових дат щодо масованих ракетних обстрілів.

Ми бачимо, що удари можуть бути пов’язані з датами чи подіями, наприклад, засідання ООН, можуть бути щопонеділка, у середу чи четвер, а можуть бути не пов’язані, а обрані за якоюсь іншою логікою. Зокрема військової чи внутрішньополітичної біля рф. Зима буде напруженою, — сказав на брифінгу представник ГУР Міноборони Андрій Юсов.

Нагадаємо, 12 грудня міністр оборони Британії Бен Воллес заявив, що буде відкритий до ідеї надати Україні зброю більшої дальності, якщо росія продовжить атакувати цивільні цілі.

Досі Захід не підтримував прохання України про більш далекобійні ракетні системи.

13 грудня американські ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена завершує підготовку рішення про посилання систем протиракетної оборони Patriot в Україну. Про це можуть оголосити вже цього тижня.