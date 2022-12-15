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Российский танк атаковал позиции ВСУ и подорвался на мине. Фото: Генштаб

Российский танк атаковал позиции ВСУ и подорвался на мине (ФОТО, ВИДЕО)

15 дек 2022, 18:48
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Армія країни-агресора російської федерації продовжує втрачати бронетехніку на полях боїв в Україні.





Зокрема, окупанти не дорахуються ще одного танка. У мережі з’явилося відео, як ворожа машина намагається наступати, веде вогонь із гармати. Раптово танк наїжджає на міну та підривається. Відповідне відео оприлюднило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ у Telegram.

Рашистський танк йшов в атаку і підірвався на міні. Ну і як мед для вух лемент, скоріше за все командира танку, — йдеться у підписі до відео.

Російський танк атакував позиції ЗСУ й підірвався на міні. Фото: Стратком ЗСУ

За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, з початку повномасштабного російського вторгнення було знищено 2 тис. 975 танків армії окупанта. Лише за минулу добу українські військові спопелили п’ять ворожих танків.

Нагадаємо, у мережі з’явилося відео того, як танк Т-64 Збройних сил України прямим наведенням знищує російський Т-73. На кадрах помітно, як після влучного пострілу бронемашина ворога спалахує наче сірник.

Источник: Ракурс


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