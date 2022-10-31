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Ракурс
Как горит танк россиян в районе Бахмута показали ВСУ (ВИДЕО)

Как горит танк россиян в районе Бахмута показали ВСУ (ВИДЕО)

31 окт 2022, 14:45
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Як палає танк російських окупантів в районі Бахмута на Донеччині показали воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Окрім цього, 25-та окрема повітряно десантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ також оприлюднила відео знищення російської військової техніки.

Источник: Ракурс


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