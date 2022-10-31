Как горит танк россиян в районе Бахмута показали ВСУ (ВИДЕО)

https://racurs.ua/n176325-kak-gorit-tank-rossiyan-v-rayone-bahmuta-pokazali-vsu-video.html

Ракурс

Як палає танк російських окупантів в районі Бахмута на Донеччині показали воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.

Окрім цього, 25-та окрема повітряно десантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ також оприлюднила відео знищення російської військової техніки.