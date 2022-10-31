Ракурсhttps://racurs.ua/
Як палає танк росіян в районі Бахмута показали ЗСУ
Як палає танк росіян в районі Бахмута показали ЗСУ (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n176325-yak-palaie-tank-rosiyan-v-rayoni-bahmuta-pokazaly-zsu-video.htmlРакурс
Як палає танк російських окупантів в районі Бахмута на Донеччині показали воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.
Окрім цього, 25-та окрема повітряно десантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ також оприлюднила відео знищення російської військової техніки.
.