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Ракурс
Як палає танк росіян в районі Бахмута показали ЗСУ

Як палає танк росіян в районі Бахмута показали ЗСУ (ВІДЕО)

31 жов 2022, 14:45
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Як палає танк російських окупантів в районі Бахмута на Донеччині показали воїни 30-ї окремої механізованої бригади імені князя Костянтина Острозького, яка входить до складу Сухопутних військ Збройних сил України.





Окрім цього, 25-та окрема повітряно десантна Січеславська бригада Десантно-штурмових військ ЗСУ також оприлюднила відео знищення російської військової техніки.

Джерело: Ракурс


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