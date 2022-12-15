Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: 1zahid.com

https://racurs.ua/n177854-zalujnyy-s-nachala-vtorjeniya-rf-uvolil-10-generalov-esche-odin-zastrelilsya.html

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Десяток українських генералів позбулися своїх посад з початку повномасштабного російського вторгнення.

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний звільнив десятьох генералів з 24 лютого. Ще один генерал наклав на себе руки. Посади втратили генерали, щодо компетентності яких були сумніви. Про це Залужний заявив в інтерв’ю The Economist.

Я довіряю своїм генералам. З початку війни я десятьох звільнив, бо вони були не до цього. Ще один застрелився, — зазначив він.

За словами Залужного, він довіряє командувачу Сухопутними військами України Олександру Сирському. Якщо цей офіцер має якісь прохання по військовій сфері, то головнокомандувач дослухається. Залужний зазначив, що «не вважає себе найрозумнішим тут» й «слухає тих, хто в полі».

Головнокомандувач ЗСУ зізнався, що прикладом для наслідування вважає покійного командувача Сухопутними військами України з 2009 по 2014 роки Геннадія Воробйова, бо «це була людина, яку дуже поважали в армії».

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist назвав командувача російських військ в Україні сергія суровікіна «типовим командиром часів Петра I».

Джерело: The Economist