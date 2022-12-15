Держиморда і командир Петра I - Залужний про свого візаві суровікіна

https://racurs.ua/ua/n177844-derjymorda-i-komandyr-petra-i-zalujnyy-pro-svogo-vizavi-surovikina.html

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Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в інтерв’ю The Economist назвав командувача російських військ в Україні сергія суровікіна «типовим командиром часів Петра I».

При всій повазі до пана суровікіна, якщо подивитися на нього, то це звичайний командир часів Петра I, скажімо так, держиморда. Дивишся на нього і розумієш, що або ти виконуєш завдання, або тобі кінець. А ми давно зрозуміли, що такий підхід не працює, — заявив він.

За словами головнокомандувача, в українській армії все по-іншому: іноді 21-річні лейтенанти командують чоловіками, яким по 50−60 років. А «тримати порядок кулаками та біцепсами» у Збройних силах України, як сказав Залужний, не прийнято.

Завжди можна бути нормальним. Бути нормальним — це означає залишатися людиною в будь-якій ситуації — це найголовніше. Залишитися людиною, ставати лідером. Бути розумнішою, бути сильнішою, бути талановитішою і тоді намагатися керувати людьми. Це релігія, яку я сповідую, — заявив він.

Залужний заявив, що довіряє своїм генералам, а також слухає тих, хто на місцях: «Бо ініціатива там».​​