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Ракурс
рф нанесла массовый удар по объекту ДТЭК. Фото: Укринформ

рф нанесла удар по энергообъекту ДТЭК — его отключили от системы

15 дек 2022, 21:51
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Енергетичний об'єкт ДТЕК був масовано обстріляний російськими окупантами у четвер, 15 грудня.





На щастя, внаслідок обстрілу підприємства ніхто не постраждав, але сильно пошкодження обладнання. Через атаку цей об'єкт були змушені повністю відключити від енергосистеми. Про це ДТЕК повідомило у Telegram.

Зазначається, що зупинка підприємства призвела до обмежень теплопостачання у регіоні. Відновлення його роботи вже розпочали енергетики.

Однак у ДТЕК не уточнили, в якій саме області було атаковано енергетичний об'єкт.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявляли, що 13 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, а дефіцит електричної енергії залишається значним. Крім того, на стан високовольтних та розподільчих мереж негативно впливає погіршення погодних умов.

Источник: Ракурс


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