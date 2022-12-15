рф нанесла массовый удар по объекту ДТЭК. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n177859-rf-nanesla-udar-po-energoobektu-dtek-ego-otkluchili-ot-sistemy.html

Ракурс

Енергетичний об'єкт ДТЕК був масовано обстріляний російськими окупантами у четвер, 15 грудня.

На щастя, внаслідок обстрілу підприємства ніхто не постраждав, але сильно пошкодження обладнання. Через атаку цей об'єкт були змушені повністю відключити від енергосистеми. Про це ДТЕК повідомило у Telegram.

Зазначається, що зупинка підприємства призвела до обмежень теплопостачання у регіоні. Відновлення його роботи вже розпочали енергетики.

Однак у ДТЕК не уточнили, в якій саме області було атаковано енергетичний об'єкт.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявляли, що 13 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, а дефіцит електричної енергії залишається значним. Крім того, на стан високовольтних та розподільчих мереж негативно впливає погіршення погодних умов.