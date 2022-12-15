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рф завдала масового удару по об’єкту ДТЕК. Фото: Укрінформ

рф завдала удару по енергооб'єкту ДТЕК — його відключили від системи

15 гру 2022, 21:51
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Енергетичний об'єкт ДТЕК був масовано обстріляний російськими окупантами у четвер, 15 грудня.





На щастя, внаслідок обстрілу підприємства ніхто не постраждав, але сильно пошкодження обладнання. Через атаку цей об'єкт були змушені повністю відключити від енергосистеми. Про це ДТЕК повідомило у Telegram.

Зазначається, що зупинка підприємства призвела до обмежень теплопостачання у регіоні. Відновлення його роботи вже розпочали енергетики.

Однак у ДТЕК не уточнили, в якій саме області було атаковано енергетичний об'єкт.

Нагадаємо, в «Укренерго» заявляли, що 13 грудня ситуація в енергосистемі України залишається складною, а дефіцит електричної енергії залишається значним. Крім того, на стан високовольтних та розподільчих мереж негативно впливає погіршення погодних умов.

Джерело: Ракурс


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