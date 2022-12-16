В ЕС договорились усилить поддержку Украины, в том числе в сфере ПВО

https://racurs.ua/n177863-v-es-dogovorilis-usilit-podderjku-ukrainy-v-tom-chisle-v-sfere-pvo.html

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Глави держав Європейського Союзу домовилися про нарощування подальшої військової підтримки України, а також спрямування зусиль для притягнення росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини.

Європейський Союз залишається відданим наданню політичної та військової підтримки Україні, зокрема через Європейський фонд миру та Місію ЄС з військової допомоги на підтримку України, а також шляхом посилення двосторонньої підтримки, зокрема, у сфері протиповітряної оборони та допомоги у розмінуванні, — йдеться в оприлюднених у четвер висновках саміту ЄС.

Європейська рада також підтримує зусилля для забезпечення повної відповідальності за воєнні злочини та інші найтяжчі злочини у зв’язку з агресивною війною рф проти України, зокрема шляхи забезпечення відповідальності за злочин агресії. Серед них згадується також подальша робота з метою використання заморожених у ЄС російських активів для відновлення України.

Нагадаємо, станом на кінець листопада ЄС надав Україні понад 8 млрд євро військової допомоги.