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Ракурс
Самолет А-50У для наведения на цели и истребители подняли в беларуси

Самолет А-50У для наведения на цели и истребители подняли в беларуси

16 дек 2022, 10:50
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Масований ракетний удар по Україні триває у п’ятницю. Водночас на території білорусі помічено активність ворожої авіації. Про це повідомляє у Телеграм 16 грудня моніторингова група «Беларускі Гаюн».





Зокрема, у повітря піднявся літак А-50У для виявлення та наведення на цілі. Згодом о 10.02 з аеродрому в Барановичах вилетів винищувач. О 10.13 з аеродрому в Ліді піднявся в небо штурмовик Су-25. У моніторинговій групі не виключають, що росія активувала авіацію через масований ракетний удар по Україні.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, залп ворожих ракет, які летять в Україну, станом на 09.00 ранку складав 72 ракети.

Источник: Ракурс


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