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Ракурс
В Бурятии взорвался вертолет Ми-8 во время посадки

В Бурятии взорвался вертолет Ми-8 во время посадки (ВИДЕО)

16 дек 2022, 14:50
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В Бурятії сьогодні вибухнув військовий вертоліт Мі-8 під час посадки. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 16 грудня у Телеграм.





В Улан-Уде щойно розбився гелікоптер. Повітряне судно вилетіло з аеропорту східний на аеродром «Байкал». На борту було три особи. За попередніми даними, усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув, зараз на місці працюють пожежники, — вказали у Страткомі ЗСУ.

Відомо, що інцидент стався на аеродромі в Улан-Уде. Тричини авіакатастрофи не уточнюються.

Источник: Ракурс


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