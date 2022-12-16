В Бурятии взорвался вертолет Ми-8 во время посадки

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Ракурс

В Бурятії сьогодні вибухнув військовий вертоліт Мі-8 під час посадки. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 16 грудня у Телеграм.

В Улан-Уде щойно розбився гелікоптер. Повітряне судно вилетіло з аеропорту східний на аеродром «Байкал». На борту було три особи. За попередніми даними, усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув, зараз на місці працюють пожежники, — вказали у Страткомі ЗСУ.

Відомо, що інцидент стався на аеродромі в Улан-Уде. Тричини авіакатастрофи не уточнюються.