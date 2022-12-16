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Ракурс
У Бурятії вибухнув вертоліт Мі-8 під час посадки

У Бурятії вибухнув вертоліт Мі-8 під час посадки (ВІДЕО)

16 гру 2022, 14:50
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В Бурятії сьогодні вибухнув військовий вертоліт Мі-8 під час посадки. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача Збройних сил України 16 грудня у Телеграм.





В Улан-Уде щойно розбився гелікоптер. Повітряне судно вилетіло з аеропорту східний на аеродром «Байкал». На борту було три особи. За попередніми даними, усі загинули. Після падіння вертоліт спалахнув, зараз на місці працюють пожежники, — вказали у Страткомі ЗСУ.

Відомо, що інцидент стався на аеродромі в Улан-Уде. Тричини авіакатастрофи не уточнюються.

Джерело: Ракурс


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