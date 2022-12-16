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В Николаеве установили новогоднюю елку из маскировочных сеток
В Николаеве установили новогоднюю елку из маскировочных сетокhttps://racurs.ua/n177884-v-nikolaeve-ustanovili-novogodnuu-elku-iz-maskirovochnyh-setok.htmlРакурс
У незламному Миколаєві встановили мілітарі ялинку. Споруда замінить пам’ятник Святому Миколаю.
Його у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.
Ялинка буде складатися із шести секцій, кожна секція у висоту — 6 м, в ширину — 2,5 м. Потім буде демонтаж, буде розгортатися кожна «пелюстка», ми так назвали, зверху донизу, і стягуватися стяжками.
Після цього ялинка буде прикрашена кульками та гірляндами. Діти зможуть насолоджуватися новорічними святами, — розповіла організаторка виробництва Суспільному.
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