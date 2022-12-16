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Ракурс
У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток

У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток (ФОТО)

16 гру 2022, 16:53
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У незламному Миколаєві встановили мілітарі ялинку. Споруда замінить пам’ятник Святому Миколаю.





Його у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Ялинка буде складатися із шести секцій, кожна секція у висоту — 6 м, в ширину — 2,5 м. Потім буде демонтаж, буде розгортатися кожна «пелюстка», ми так назвали, зверху донизу, і стягуватися стяжками.

У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток

Після цього ялинка буде прикрашена кульками та гірляндами. Діти зможуть насолоджуватися новорічними святами, — розповіла організаторка виробництва Суспільному.

У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток

У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток

Джерело: Ракурс


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