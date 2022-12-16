Читайте також
Ракурсhttps://racurs.ua/
У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток
У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n177884-u-mykolaievi-vstanovyly-novorichnu-yalynku-z-maskuvalnyh-sitok-foto.htmlРакурс
У незламному Миколаєві встановили мілітарі ялинку. Споруда замінить пам’ятник Святому Миколаю.
Його у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.
Ялинка буде складатися із шести секцій, кожна секція у висоту — 6 м, в ширину — 2,5 м. Потім буде демонтаж, буде розгортатися кожна «пелюстка», ми так назвали, зверху донизу, і стягуватися стяжками.
Після цього ялинка буде прикрашена кульками та гірляндами. Діти зможуть насолоджуватися новорічними святами, — розповіла організаторка виробництва Суспільному.
.
Воєнний злочинець буде заарештований, щойно виїде за межі своєї країни, без строку давності — голова Касаційного кримінального суду
Як тобі служиться, з ким тобі дружиться, товаришу генерале Ліньков?
Росія має бути знищена в тому вигляді, в якому вона існує сьогодні
Київський фронт: полковник застрелив підполковника з нагородної зброї в офісі «Укргазнафти»
Загрузка...