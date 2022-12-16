У Миколаєві встановили новорічну ялинку з маскувальних сіток

https://racurs.ua/ua/n177884-u-mykolaievi-vstanovyly-novorichnu-yalynku-z-maskuvalnyh-sitok-foto.html

Ракурс

У незламному Миколаєві встановили мілітарі ялинку. Споруда замінить пам’ятник Святому Миколаю.

Його у центрі міста покрили маскувальною сіткою та ілюмінацією.

Ялинка буде складатися із шести секцій, кожна секція у висоту — 6 м, в ширину — 2,5 м. Потім буде демонтаж, буде розгортатися кожна «пелюстка», ми так назвали, зверху донизу, і стягуватися стяжками.