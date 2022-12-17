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Метро в Киеве. Фото:
Кличко сделал важное заявление о водоснабжении и работе метро в Киевеhttps://racurs.ua/n177898-klichko-sdelal-vajnoe-zayavlenie-o-vodosnabjenii-i-rabote-metro-v-kieve.htmlРакурс
Метро в Києві відновило роботу в суботу, 17 грудня.
Метрополітен запрацював вранці о 7.30. У п’ятницю, 16 грудня, столична підземка призупиняла свою роботу через масовану ракетну атаку по Україні. Про відновлення роботи метро міський голова Києва Віталій Кличко написав у Телеграм.
Сьогодні зранку, о 7.30 відновлює роботу київське метро, — йдеться у повідомленні.
Також, за словами мера, водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Крім того, половина жителів Києва вже мають тепло в домівках, а енергопостачання — наразі 2/3 киян.
Мер додав, що в столиці досі застосовуються графіки аварійних відключень. Зберігається значний дефіцит електроенергії, а енергетики просять і надалі економити.
Нагадаємо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення — приблизно 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.
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