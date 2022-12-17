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Ракурс
Метро в Києві. Фото:

Кличко зробив важливу заяву про водопостачання та роботу метро в Києві

17 гру 2022, 08:50
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Метро в Києві відновило роботу в суботу, 17 грудня.





Метрополітен запрацював вранці о 7.30. У п’ятницю, 16 грудня, столична підземка призупиняла свою роботу через масовану ракетну атаку по Україні. Про відновлення роботи метро міський голова Києва Віталій Кличко написав у Телеграм.

Сьогодні зранку, о 7.30 відновлює роботу київське метро, — йдеться у повідомленні.

Також, за словами мера, водопостачання повернули всім мешканцям столиці. Крім того, половина жителів Києва вже мають тепло в домівках, а енергопостачання — наразі 2/3 киян.

Мер додав, що в столиці досі застосовуються графіки аварійних відключень. Зберігається значний дефіцит електроенергії, а енергетики просять і надалі економити.

Нагадаємо, 16 грудня Київ витримав одну з найбільших ракетних атак з початку повномасштабного вторгнення — приблизно 40 ракет. З них силами ППО було знищено 37.

Джерело: Ракурс


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